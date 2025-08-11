DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Esportes Titulo Série C

São Bernardo FC pode garantir classificação já na próxima rodada

Tigre precisa de dois pontos nos últimos três compromissos para assegurar vaga nos quadrangulares

Ryan Leme
 Especial para o Diário
11/08/2025 | 17:59
FOTO: Reprodução/Instagram
FOTO: Reprodução/Instagram Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Após um início instável na Série C, com apenas uma vitória nas quatro primeiras rodadas, o São Bernardo FC reagiu e vive ótima fase. Invicto há oito jogos, o Tigre pode garantir de forma antecipada a vaga para os quadrangulares finais.

Atualmente em terceiro lugar, com 29 pontos, o clube precisa somar apenas mais dois (chegando a 31) para confirmar matematicamente a classificação. Isso porque o CSA–AL, primeiro time fora do G-8, tem 21 pontos e, mesmo vencendo todos os compromissos restantes, chegaria no máximo a 30.

No ano passado, o cenário era ainda mais confortável: ao fim da 16ª rodada, o Tigre já tinha 32 pontos e vaga assegurada. No entanto, encerrou a primeira fase em quarto lugar e acabou eliminado na lanterna de seu quadrangular.

Na próxima rodada, neste domingo, o São Bernardo recebe o Figueirense, 17º colocado e ameaçado pelo rebaixamento. Depois, encara dois adversários diretos na parte de cima da tabela: o Náutico–PE (segundo), na penúltima rodada, e o Floresta–CE (sexto), na última.

