Atletas de São Bernardo são ouro no Pan-Americano Júnior de Assunção

A Natação brasileira estreou bem no primeiro dia de finais dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, neste domingo (10), conquistando nove medalhas. Entre os destaques da delegação nacional, dois ouros vieram com atletas que realizam seus treinamentos no Sesi São Bernardo.

Gabriel Machuco integrou o revezamento 4x100m masculino, que venceu com o tempo de 3min18s36, enquanto Julia Ariosa fez bonito no 4x100m feminino, garantindo o ouro com 3min44s03. As duas provas não apenas renderam o lugar mais alto do pódio, como também estabeleceram novos recordes pan-americanos.

O Pan-Americano Júnior de Assunção segue até 24 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países. Os campeões das provas individuais garantem vaga no Pan adulto de Lima-2027. As disputas são transmitidas ao vivo pelo YouTube do Time Brasil, além da cobertura da CazéTV e do BandSports.

