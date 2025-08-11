DGABC
DGABC

Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Natação

Atletas de São Bernardo são ouro no Pan-Americano Júnior de Assunção

Gabriel Machuco e Julia Ariosa, do Sesi, subiram ao lugar mais alto do pódio

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 15:50
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Natação brasileira estreou bem no primeiro dia de finais dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, neste domingo (10), conquistando nove medalhas. Entre os destaques da delegação nacional, dois ouros vieram com atletas que realizam seus treinamentos no Sesi São Bernardo. 

Gabriel Machuco integrou o revezamento 4x100m masculino, que venceu com o tempo de 3min18s36, enquanto Julia Ariosa fez bonito no 4x100m feminino, garantindo o ouro com 3min44s03. As duas provas não apenas renderam o lugar mais alto do pódio, como também estabeleceram novos recordes pan-americanos. 

O Pan-Americano Júnior de Assunção segue até 24 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países. Os campeões das provas individuais garantem vaga no Pan adulto de Lima-2027. As disputas são transmitidas ao vivo pelo YouTube do Time Brasil, além da cobertura da CazéTV e do BandSports. 

LEIA MAIS:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.