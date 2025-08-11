Cinema para mães exibe 'Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda' em Santo André

Na próxima quarta-feira (13), às 15h30, acontece a sessão CineMaterna na Cinemark do Grand Plaza Shopping. Na sessão especial para famílias com bebês de até 18 meses, será exibido o filme Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda.

Crianças acima de 18 meses e acompanhantes são bem-vindos! Verifique se a classificação indicativa do filme é adequada para a faixa etária.

Diferenciais das sessões CineMaterna: trocadores dentro da sala de cinema, equipados com fraldas e lenços umedecidos; estacionamento para os carrinhos de bebê; sala com ar-condicionado ameno; som do filme mais baixo; ambiente levemente iluminado para que o público possa circular durante a sessão com segurança; e tapete EVA para bebês que já engatinham ou caminham.

Voluntárias CineMaterna que organizam a sessão, recebem e auxiliam as famílias com carinho. Após cada sessão, as voluntárias convidam as famílias para um bate-papo descontraído próximo ao cinema.

Ingresso cortesia

As 10 primeiras famílias com bebês de até 18 meses ganham cortesia. É limitada a uma cortesia por bebê para uso de um adulto: mãe, pai ou responsável. Bebês até os 2 anos participam gratuitamente. Esgotadas as cortesias, demais famílias e acompanhantes podem adquirir seus ingressos na bilheteria ou totens do cinema.

Os filmes são escolhidos pelas famílias cadastradas no site do CineMaterna através de votação em enquetes. As enquetes ficam abertas de quinta-feira a domingo. O resultado da votação é divulgado no site, na quinta-feira que antecede a sessão, para que todos possam se programar a tempo de participar.

