Sequência de ‘Sexta-Feira Muito Louca’ ganha trailer após 22 anos

Os fãs de Sexta-Feira Muito Louca podem comemorar: a Disney divulgou, nesta sexta-feira (14), o primeiro teaser e o pôster oficial da aguardada sequência do clássico de 2003. Intitulado Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, o filme trará Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan de volta aos papéis icônicos de Tess e Anna Coleman. A estreia nos cinemas brasileiros está marcada para agosto de 2025.





Na nova trama, mãe e filha voltam a enfrentar desafios familiares—mas, desta vez, com um novo ingrediente no caos: Anna agora tem uma filha e uma futura enteada. Enquanto as famílias tentam se ajustar, um evento inesperado mostra que trocas de corpos ainda podem acontecer—provando que um raio pode, sim, cair duas vezes no mesmo lugar.





Com direção de Nisha Ganatra, o filme é baseado no livro Que sexta-feira mais pirada, de Mary Rodgers, e traz um elenco estrelado, incluindo Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Maitreyi Ramakrishnan. Além de atuar, Curtis e Lohan também assinam como produtoras executivas.





Com a nostalgia em alta e uma nova geração de personagens, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda promete repetir o sucesso da versão original e divertir o público com mais uma troca de corpos repleta de confusões. O trailer já está disponível e pode ser conferido nas redes oficiais da Disney.