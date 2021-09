Dúvida do leitor: “Como criar QR code?”

Sérgio Vinícius

15/09/2021 | 09:18



O leitor Daniel entrou em contato com o 33Giga querendo saber como criar QR code gratuitamente. Arquivos deste tipo reúnem informações variadas em uma imagem (semelhante a códigos de barra) e, ao fotografá-la com o celular, elas são enviadas ao telefone do usuário.

Esse tipo de recurso é uma forma prática, por exemplo, de reunir endereços complexos de site, trechos de texto ou outro tipo de conteúdo. Por isso, uma forma rápida de como criar QR code pode ser essencial no dia a dia.

Como criar QR code: passo a passo

Há diversas formas de criar QR code e uma das mais fáceis e optar por uma plataforma que faça isso sem custos. Uma das mais fáceis de usar (e também uma das preferidas do 33Giga) é o site www.qrcodefacil.com.

Para utilizar o serviço gratuito, basta entrar na página, escolher o que se deseja transformar em QR code (as opções vão desde URL e textos, até localização ou PayPal), inserir as informações e clicar no botão Gerar QR Code. Instantaneamente, o site retorna com a imagem. É possível baixar em várias extensões (PNG, JPEG).

Outra saída que pode ajudar a quem quer saber como criar QR code pode ser baixar uma extensão para o navegador. Isso evita que você tenha que entrar em determinado site para criar o código – basta clicar no ícone do complemento do browser e ele faz o resto.

Entre muitas opções na internet, uma das mais competentes é a O QR Code Generator, disponível diversos navegadores (como Chrome e Opera). Ela permite baixar a imagem em alta qualidade e também oferecer personalizações, como inclusão de logo ou alteração de cores.