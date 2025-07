Ex-governador do Fed Kevin Warsh diz que ficaria 'honrado em servir' como presidente do BC

O ex-governador do Federal Reserve (Fed) Kevin Warsh afirmou nesta quinta-feira, 24, que ficaria 'honrado em servir' se o presidente dos EUA, Donald Trump, o indicasse para presidir o BC americano após a saída de Jerome Powell. Segundo relatos da mídia e de funcionários do governo, Warsh é um dos principais nomes cotados para substituir o atual chefe do Fed.

Em entrevista à Fox News, ele enfatizou que, se estivesse como dirigente do banco central dos EUA hoje, votaria por um corte de juros na reunião da próxima semana.

"Cortar juros é o primeiro passo para mudar o regime do Fed, mudar com estamos lidando com a inflação, lidando com bancos", acrescentou.

Para ele, a instituição monetária perdeu credibilidade com escalada de inflação durante e após a pandemia.

Warsh atuou como membro do Conselho de Governadores do Fed de 2006 a 2011.