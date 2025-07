Toxicológico de jovens mortas na Avenida Goiás tem resultado negativo

O exame toxicológico de Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, ambas de 18 anos, que morreram após serem atropeladas na Avenida Goiás, em São Caetano, no dia 9 de abril, deu resultado negativo para álcool e drogas. O laudo foi disponibilizado ao Diário pelo advogado da família das vítimas, Rafael Dias.

O teste, solicitado pelo Escritório de Perícias Médico-Legais de Santo André, constatou que as jovens não haviam consumido substâncias rotineiramente pesquisadas, segundo a Superintendência da Polícia Técnico-Científica da SSP (Secretaria da Segurança Pública). O sangue foi coletado um dia após a morte das jovens, em 10 de abril.

ACIDENTE

Isabela e Isabelli foram atropeladas em uma faixa de pedestres por Brendo dos Santos Sampaio, 26, que dirigia um Honda Civic. De acordo com a perícia, o impacto foi tão forte que os corpos das vítimas foram arremessados a mais de 47 metros de distância do ponto de colisão.

As imagens de câmeras de monitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) confirmaram que o motorista estava em alta velocidade. Ele responde na Justiça por homicídio com dolo eventual, já que assumiu o risco de matar.

Os advogados de defesa de Brendo na época, Thalita Beserra, Francisco Ferreira e Thaís Vianna, afirmaram que o caso "foi uma fatalidade". Eles alegaram que as vítimas, Isabela e Isabelli, atravessaram a via quando o semáforo ainda estaria fechado para elas e que o estudante não as teria visto.