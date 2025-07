Fiesp: para 44,7%, performance da indústria no 1º semestre piorou ante igual período de 2024

Levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) sobre a percepção do empresariado em relação ao desempenho da indústria paulista no primeiro semestre aponta que, para 44,7% da amostra de 342 estabelecimentos, a performance piorou ante mesmo período do ano passado. Outros 27,5 apontaram melhora e 27,8% disseram não ter notado diferença.

A universo das empresas pesquisadas foi dividido em portes micro (4,4%), pequenas (62%), médias (26,6%) e grandes (7%). O objetivo do levantamento foi captar a avaliação da atividade da indústria paulista no 1º semestre do ano em relação a produção e vendas e qual a sensação geral em relação ao mesmo período do ano passado, além das expectativas para a segunda metade do ano.

Para o segundo semestre, 5,3% dos empresários se mostraram muito pessimistas; 24,5% pessimistas; 24,3%, otimistas; e 1,2% muito otimistas. Das empresas consultadas, 29,8% pretendem contratar no segundo semestre e 70,2% disseram não ter planos para contrações de trabalhadores. Dos 29,8% que pretendem contratar no segundo semestre, a média de contratação deve ser de 9% do quadro atual de funcionários.