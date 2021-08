Nubank permite parcelar compras na função débito em até 12 vezes

Marcella Blass

10/08/2021 | 08:18



O Nubank já permite o parcelamento de compras acima de R$ 30 na função débito. A divisão poderá ser feita em até 12 vezes e, de acordo com a fintech, é voltada para gastos inesperados e urgentes. Ainda em fase de testes, a função deve estar disponível para todos os usuários em breve.

A dinâmica do novo recurso funciona de maneira específica. É necessário que a compra tenha sido paga à vista em uma transação na qual não havia a possibilidade de parcelamento. Após o pagamento, o usuário deve ir ao aplicativo, acessar a compra em questão na fatura e selecionar a opção Pagar depois. Automaticamente, o valor da compra voltará a ficar disponível.

Apesar de parecer muito vantajosa, é importante destacar que a função envolve juros (com taxas oficiais ainda não divulgadas) no parcelamento. Dessa forma, se você fizer uma compra de R$100 e decidir quitá-la em duas vezes, nos próximos dois meses você pagará duas parcelas de R$50 + juros – que serão debitadas automaticamente da sua conta do Nubank na data de vencimento informada.

Antes de confirmar o parcelamento, o usuário poderá fazer toda a simulação da operação diretamente no aplicativo do Nubank. Isso vai permitir entender e definir qual é o melhor cenário para utilizar o novo recurso.