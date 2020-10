Hotéis em São Paulo e no Rio de Janeiro oferecem day use a partir de R$ 150

Redação

Rota de Férias



29/10/2020



Para quem ainda não se sente confortável para viajar ou mesmo está sem tempo para isso, curtir um day use em um hotel pode ser uma boa oportunidade para relaxar perto de casa. Diversos estabelecimentos em São Paulo – tanto na capital quanto no interior – e no Rio de Janeiro oferecem o serviço.

“Com as restrições de viagens, os hóspedes estão cada vez mais aderindo à opção de visitar e desfrutar de sua própria cidade, o chamado staycation, no qual o buscam experiências turísticas no seu próprio local, sem grandes deslocamentos. Portanto, passar um dia num hotel e ter acesso a uma série de comodidades também faz parte dessa experiência” explica Catarina Pádua, diretora de marketing da rede Vila Galé.

Cada hotel tem sua própria regra, mas em geral é possível usar a piscina e outras áreas comuns, como saunas, quadras esportivas e espaço para crianças. Alguns ainda oferecem descontos em restaurantes, spas e estacionamentos.

Day use em hotéis de São Paulo e Rio de Janeiro

Confira boas opções de day use em hotéis em São Paulo e no Rio. Há pacotes a partir de R$ 150.

Vila Galé Paulista

Com o valor de R$ 150 por adulto (preço promocional de lançamento), o day use do Vila Galé Paulista, próximo à Av. Paulista, em São Paulo, dá acesso a locais como piscina, sauna, academia e toalha. Além disso, inclui 20% de desconto no consumo nos bares e restaurantes. O serviço está disponível todos os dias da semana das 10h às 18h, sempre mediante a disponibilidade do hotel. As reservas devem ser feitas com 48h de antecedência.

Terras Altas Resort & Convention Center

Localizado em Itapecerica da Serra, a 25 km de São Paulo, o hotel está com um day use especial entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro (no fim de semana do feriado de finados). O pacote permite ao visitante aproveitar toda a infraestrutura de lazer do hotel sem estar hospedado e custa R$ 185 por pessoa. Inclui café da manhã e almoço, além de bebidas não alcoólicas nas refeições (água, suco e refrigerante). Crianças até 4 anos ganham cortesia. Para as crianças de 5 a 10 anos, o valor é de R$ 92 cada. O check- in é às 8h, e o check-out, às 16h.

Vale do Sonho Hotel & Eventos

Divulgação Hotel Vale do Sonho, em Guararema

Este hotel situado em Guararema, a 80 km da capital paulista, oferece day use por R$ 150. Com entrada às 9h e saída as 17h, inclui almoço e lanche da tarde. Crianças pagam R$ 100. Quem quiser pode incluir o café da manhã. Nesse caso, o pacote sai R$ 165 para adultos e R$ 115 para crianças.

Vila Galé Rio de Janeiro

No Vila Galé Rio de Janeiro, o day use custa R$ 150 mais 10% de taxa de serviço. Ao contratá-lo, o visitante tem acesso a piscina e toalha. Fora isso, ganha 50% de desconto no estacionamento e 20% de desconto no consumo de alimentação e bebidas. As crianças de 4 até 12 anos acompanhadas de um adulto têm desconto de 50%, e menores de 3 anos não pagam. Funciona das 10h às 18h. As reservas devem ser realizadas com pelo menos 48 horas de antecedência.