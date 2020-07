4 apps para estreitar o relacionamento com os vizinhos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/07/2020 | 15:18



Desde o aparecimento do primeiro caso de covid-19 no País, os brasileiros estão optando por passar a maior parte do tempo em casa, para evitar a disseminação da doença. E já que a convivência está mais limitada ao bairro, vale a pena conhecer aplicativos e serviços que podem melhorar o relacionamento com o seu vizinho.

Grupaly

O novo coronavírus não pode parar a rotina dos condomínios e as decisões que devem ser tomadas por seus moradores. O Grupaly é justamente um aplicativo de mensagens voltado para reunir os condôminos. Ele permite a organização de assuntos que estavam pendentes e faz com que todos estejam na mesma página, sem precisar sair de casa ou se reunir em alguma área comum. Está disponível para Android e iOS.

Onii

É uma rede de lojas de conveniência autônoma presentes em condomínios residenciais. Aqui, o usuário faz o próprio atendimento, não existem funcionários. Para destravar a porta do estabelecimento, é necessário ler um QR code. Os produtos dentro do local são escaneados pelo código de barras e o pagamento é feito via cartão de crédito. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

Stop

Você pode convidar os vizinhos para jogar stop virtualmente. O aplicativo disponível para Android e iOS funciona de forma bem semelhante ao game de papel. Para iniciar, a pessoa deve escolher uma letra e digitar 5 palavras que começam com ela em diferentes categorias. Vence quem acertar o maior número de palavras no menor tempo possível.

Dominó

Este conhecido game também pode ser jogado entre duas ou mais pessoas de forma virtual. Dentro da ferramenta, existem diversas regras que permitem deixá-lo mais clássico ou complexo. O aplicativo está disponível na Android e iOS.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Além de interagir com os vizinhos, você pode aproveitar o distanciamento social para participar de alguma experiência online oferecida pelo Airbnb. Conheça 30 opções interessantes: