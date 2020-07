EA anuncia reality show de The Sims 4 com prêmio de 100 mil dólares

Marcella Blass

Do 33Giga



09/07/2020 | 11:48



A EA Games, em parceria com Turner Sports, ELEAGUE e BuzzFeed Multiplayer, vai lançar o The Sims Spark’d, um reality show focado no popular jogo de simulação The Sims. O projeto vai reunir doze participantes em quatro episódios semanais para concorrer a um prêmio de 100 mil dólares.

A casa semana, os participantes deverão usar as ferramentas de The Sims 4 para enfrentar desafios de criatividade, envolvendo a criação de personagens, mundos e histórias exclusivas. Eles precisarão correr contra o tempo para impressionar o juri, formado por uma criadora popular da comunidade, uma cantora que dublou músicas para o jogo e um dos desenvolvedores mais populares da Maxis, estúdio por trás da franquia.

O reality será exibido na TV americana a partir do dia 17 de julho, pelo canal TBS. Mas a comunidade brasileira de The Sims poderá acompanhar a transmissão dos episódios (nos dias 20 e 27 de julho e 3 e 10 de agosto) no canal BuzzFeed Multiplayer, no YouTube.

Confira, a seguir, o trailer oficial do reality show The Sims Spark’d: