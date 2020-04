Quarentena: Acústico MTV ganha versão com shows feitos em casa

Bianca Bellucci

MTV Unplugged, conhecido no Brasil como Acústico MTV, evidencia performances com instrumentos musicais que não precisam de eletricidade. Durante a quarentena, essa série ganha uma nova versão. Artistas são convidados a fazer shows em casa. O conteúdo está disponível no YouTube, Instagram e Twitter da emissora gringa.

Quem inaugurou o chamado Unplugged at Home (Acústico em Casa, em tradução livre) foi Wyclef Jean, rapper haitiano que fez parte do trio The Fugees. Outros shows que já disponíveis são Alessia Cara, Jojo e YUNGBLUD. Ao longo das próximas semanas, a emissora disse que publicará outras apresentações. Entre os nomes confirmados estão Shaggy, CNCO e Monsta X.

A iniciativa da MTV tem objetivo de promover entretenimento para as pessoas que estão isoladas e funcionar como uma forma dos artistas se conectarem com os fãs nessa nova realidade.

