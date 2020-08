Netflix: o que entra e o que sai do streaming em breve

O QUE ENTROU. 28/08 – Cobra Kai (Temporadas 1 e 2): Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta sequência da trilogia Karatê Kid. | Crédito: Divulgação/Netflix

28/08 – Aggretsuko (3ª Temporada): Frustrada com o emprego, a panda vermelha Retsuko encara a luta diária cantando heavy metal em um karaokê depois do expediente. | Crédito: Divulgação/Netflix

26/08 – O Destino de uma Nação (2017): Sob a ameaça da invasão nazista, o novo primeiro-ministro britânico Winston Churchill convoca a nação a resistir. | Crédito: Divulgação/Focus Features

26/08 – Pódio para Todos (2020): Atletas de elite, dirigentes e ativistas refletem sobre os Jogos Paralímpicos e o seu impacto global na forma como vemos a deficiência, diversidade e excelência. | Crédito: Divulgação/Netflix

22/08 – Rota de Fuga (2013): Preso injustamente em uma penitenciária à prova de fugas, um especialista em segurança precisa usar todo o seu conhecimento para escapar. | Crédito: Divulgação/Summit Entertainment

O QUE SAI. 31/08 – The Book of Love (2016): Um arquiteto decide cumprir a promessa que fez à esposa falecida ajudando uma adolescente sem lar a construir uma jangada para cruzar o oceano. | Crédito: Divulgação/Electric Entertainment

01/09 – Os Vingadores (2012): Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor, Viúva Negra e outros heróis se unem para salvar o mundo de uma terrível ameaça. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Thor (2011): O poderoso deus do trovão perde seus poderes e é condenado por seu pai a viver entre os humanos na Terra para se tornar mais humilde. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014): Quando um colega da agência S.H.I.E.L.D. é atacado, Steve Rogers se vê preso em uma rede de intrigas que ameaça colocar o mundo em risco. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Homem-Formiga (2015): Um ladrão em condicional rouba um terno que o deixa do tamanho de uma formiga e com uma força sobre-humana. Pena que seu rival usa a mesma tecnologia como arma de guerra. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Agentes da S.H.I.E.L.D. (1ª Temporada): Phil Coulson monta uma equipe com os melhores agentes para investigar ameaças bizarras. | Crédito: Divulgação/ABC

01/09 – Os Incríveis (2004): Quando um super-herói aposentado recebe uma missão misteriosa, ele percebe que é hora de vestir novamente o manto. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Divertida Mente (2015): Com a mudança para uma nova cidade, as emoções de Riley ficam extremamente agitadas. Uma confusão na sala de controle do seu cérebro deixa a Alegria e a Tristeza de fora, afetando a vida da menina. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – UP: Altas Aventuras (2009): Depois de uma vida sonhando em viajar pelo mundo, um velhinho voa em uma aventura incrível com um menino a seu lado. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Procurando Nemo (2003): Nesta emocionante aventura, dois peixinhos, Marlin e Dory, procuram o filho desaparecido de Marlin por todo o mundo submarino. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Procurando Dory (2016): Uma súbita lembrança faz a esquecida amiga de Nemo sair em busca do passado perdido e de sua família, com a ajuda de novos e velhos amigos. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Carros (2006): O promissor carro de corridas Relâmpago McQueen atravessa o país para participar de uma corrida importante, mas acaba se desviando pelo caminho. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Carros 2 (2011): A caminho da Europa para participar do Grand Prix Mundial, o carro de corridas Relâmpago McQueen se envolve em divertidas e misteriosas intrigas internacionais. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – DuckTales (1ª Temporada): O bilionário Tio Patinhas e seus sobrinhos-netos Huguinho, Zezinho e Luizinho vão atrás de tesouros e diversão com a ajuda de alguns amigos bem conhecidos. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa (2005): Mandados a uma casa de campo por segurança durante a Segunda Guerra Mundial, quatro crianças descobrem um guarda-roupas mágico que os leva até à terra de Nárnia. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008): Um ano após suas incríveis aventuras em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa, os quatro irmãos está de volta a Nárnia. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Prenda-me Se For Capaz (2002): Um agente do FBI decide colocar o vigarista Frank Abagnale Jr. atrás das grades. Contudo, além de escapar constantemente, ele se diverte com a perseguição. | Crédito: Divulgação/DreamWorks

01/09 – Jackass 2: O Filme (2006): Johnny Knoxville e seus amigos continuam abrindo mão da dignidade e abraçando o perigo nesta sequência em que vale tudo para chocar o público. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

01/09 – A Proposta (2009): Quando fica sabendo que está correndo o risco de perder seu visto e ser deportada, uma editora força seu assistente e a casar-se com ela. | Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures

01/09 – Carol (2015): Uma mulher rica casada e uma balconista embarcam em um verdadeiro carrossel de emoções ao se envolverem em um romance proibido em plena década de 1950. | Crédito: Divulgação/The Weinstein Company

01/09 – O Exterminador do Futuro: Gênesis (2015): 30 anos após o dia do julgamento, John Connor envia um amigo de volta a 1984 para salvar sua mãe, sem saber que as coisas não são mais as mesmas. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures