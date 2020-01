PS Plus em fevereiro: BioShock, The Sims 4 e Firewall Zero Hour estão gratuitos

Da Redação, com assessoria

A PlayStation anunciou nesta quinta-feira (30) os jogos gratuitos do serviço de assinatura PlayStation Plus (PS Plus) para fevereiro. Dessa vez, serão três títulos disponíveis. São eles: Bioshock: The Collection, Firewall Zero Hour, e The Sims 4. Todos estarão disponíveis de 4 de fevereiro até 2 de março.

PlayStation Plus em fevereiro

De volta às cidades de Rapture e Columbia, BioShock: The Collection reconta as jornadas épicas da franquia. Tudo remasterizado em 1080p. A coletânea traz os três títulos para um jogador – BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite –, bem como o conteúdo adicional Columbia’s Finest Pack e Director’s Commentary: Imagining BioShock, com Ken Levine e Shawn Robertson.

Como The Sims comemora seu aniversário de 20 anos em fevereiro, o quarto jogo da franquia estará disponível gratuitamente. Aqui, você tem à sua disposição uma variedade de aparências e personalidades para criar uma versão virtual sua. Além disso, é possível construir a casa dos sonhos, planejando mobília, terreno e paisagem.

Por fim, com o Firewall Zero Hour, você pode se tornar um Contractor e obter ou proteger informação confidencial de times inimigos. As batalhas intensas do multiplayer ganham nova temporada com Firewall Zero Hour – Operation: Black Dawn, que chega ao mercado em 4 de fevereiro, com um novo mapa (Oil Rig) e ainda mais conteúdo gratuito. É necessário ter PS Camera e PlayStation VR para aproveitá-lo.

Mais benefícios

Além dos games gratuitos, os assinantes da PS Plus contam com outros benefícios. Entre eles: a possibilidade de jogar no modo multiplayer online, ter acesso a descontos exclusivos na PlayStation Store e contar com 100 GB de armazenamento em nuvem para fazer upload dos jogos salvos e transferi-los de um PS4 para outro. Clique aqui e saiba mais.

