Globo planeja ‘GE TV’ no YouTube e contrata Jorge Iggor e Mariana Spinelli

O Grupo Globo se prepara para estrear em breve a GE TV, um novo canal no YouTube que transmitirá gratuitamente jogos e programas esportivos. A iniciativa busca ampliar o alcance da marca no ambiente digital e conquistar uma audiência mais jovem, habituada a consumir esportes pela internet. A data de lançamento ainda não foi definida.

O formato segue a tendência de projetos como a CazéTV, que, em parceria com a LiveMode e o influenciador Casimiro Miguel, já transmitiu eventos como a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, as Olimpíadas de Paris-2024 e a Copa do Mundo de 2022.

Para compor o time da nova plataforma, a Globo contratou o narrador Jorge Iggor, ex-TNT Sports, onde dividia com André Henning as principais transmissões da Champions League. Ele também participava do canal de entretenimento esportivo De Sola’, no YouTube.

Outra novidade é a chegada da jornalista Mariana Spinelli, ex-ESPN, onde apresentava o SportsCenter e cobria grandes eventos esportivos. Spinelli já havia sido sondada pela Globo em 2022, mas na época recusou o convite.

Apesar dos novos vínculos, ambos seguirão com projetos pessoais. Jorge Iggor mantém o ‘Canal do Jorge Iggor’ no YouTube, com 389 mil inscritos e vídeos de análises e opiniões esportivas.

O cenário de transmissões esportivas online no Brasil segue em expansão. Além da CazéTV, o Canal GOAT também transmite gratuitamente diversas competições no YouTube, incluindo ligas alternativas como o Campeonato Escocês, Árabe e do Leste Europeu. O canal também fechou acordo para exibir a J.League, do Japão, e modalidades como a Liga Nacional de Futsal e a WNBA, liga feminina de basquete dos Estados Unidos.