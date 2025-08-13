DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Economia Titulo

Para a Fiesp, pacote de contingência demonstra compromisso com defesa de setores produtivos

13/08/2025 | 15:18
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Em nota divulgada nesta quarta-feira, 13, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) manifestou apoio ao plano do governo federal para mitigar os efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. "Medidas para preservar empregos, diversificar mercados e assegurar condições justas de comércio internacional são importantes e demonstram compromisso com a defesa dos setores produtivos nacionais", destacou.

O comunicado aponta também que a federação paulista continuará a contribuir com "propostas e ações que ampliem a resiliência do setor produtivo e promovam o crescimento sustentável da economia brasileira". E que continuará, também, a dialogar com o setor privado norte-americano.

A Fiesp diz que continuará a trabalhar no sentido de "minimizar" os efeitos das tarifas "em ambos os países", de forma a fortalecer a relação comercial "histórica" que, enfatiza a entidade, ao longo de décadas tem resultado em "parcerias relevantes para o desenvolvimento econômico e o bem-estar de nossas populações".


