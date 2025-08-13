Flamengo x Internacional: confira onde assistir e prováveis escalações

A LIbertadores recebe um duelo brasileiro na noite desta quarta-feira (13). Flamengo e Internacional começam a decidir, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, quem continua na competição continental e quem deixa a disputa nas oitavas de final. A eliminatória terá transmissão de Globo, ESPN, e Disney+.

A expectativa é de casa cheia, com os 68 mil ingressos esgotados. A partida marca o primeiro jogo de uma trilogia em oito dias: Flamengo e Internacional também se enfrentarão no domingo, pelo Brasileirão, e fazem o segundo duelo da Libertadores na próxima semana.

O time carioca é líder do Campeonato Brasileiro e tem o Nacional como sua grande prioridade em 2025, mas não deve repetir a estratégia que usou na Copa do Brasil de poupar alguns jogadores titulares. O time deve ir com força máxima em campo, dentro do que o técnico Filipe Luís tem à disposição.

Já o Inter, que bateu o Bragantino por 3 a 1 no último compromisso do Brasileiro, tenta se afastar da crise. Para isso, precisa de um resultado positivo no Rio de Janeiro, o que daria um trabalho mais fácil para o time no jogo da volta.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília).

- Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

- Onde assistir:Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações:

Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo); Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.

Técnico: Roger Machado.

