PSG x Tottenham na Supercopa da Uefa: onde assistir e possíveis times

O futebol europeu está de volta, e a temporada 2025/26 começa para valer nesta quarta-feira (13), quando Paris Saint-Germain-FRA, campeão da Champions League, e Tottenham-ING, campeão da Liga Europa, se enfrentam às 16h (de Brasília), em Udine, na Itália, pelo troféu da Supercopa da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo de SBT, TNT Sports e Max.

A decisão será disputada no Estádio Friul, casa da Udinese, estádio com capacidade para 25 mil torcedores. É a primeira vez que a Itália recebe um jogo do torneio desde 1996, quando os times jogavam partidas de ida e volta em suas casas.

Campeão da última edição da Liga dos Campeões, o PSG é o favorito para levantar mais uma taça, que será inédita para qualquer um dos clubes. Na última temporada, o time francês impressionou com um desempenho brilhante em jogos de mata-mata.

O título da Champions chegou com uma goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, a maior da história das finais da competição. No Mundial de Clubes, os franceses chegaram até a decisão, mas foram derrotados para o Chelsea-ING.

Desde lá, a equipe não tem muitas caras novas. As duas únicas contratações foram o goleiro Lucas Chevalier, ex-Lille, para o lugar lugar de Donnarumma, que está de saída, além do zagueiro Zabarnyi, ex-Burnemouth.

Pelo lado inglês, as mudanças foram várias, incluindo no comando técnico, com a saída de Ange Postecoglu e a chegada de Thomas Frank. O clube londrino se despediu do ídolo Son, que foi para o futebol norte-americano. Para repor o ataque, contratou os jovens Kudus e Tel. Para o meio-campo, o reforço foi o volante João Palhinha, ex-Bayern, e os zagueiros Danso, Vuskovic e Takai reforçam o setor defensivo.

O Tottenham fez uma boa pré-temporada, batendo o rival Arsenal e o Newcastle, mas foi goleado por 4 a 0 no último compromisso, contra o Bayern.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 13 de agosto, às 16h (de Brasília).

- Local: Estádio Friuli, em Udine, na Itália.

- Onde assistir: SBT (TV aberta), TNT Sports (TV fechada) e Max (streaming).

Prováveis escalações:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Doué, Kvaratskhelia e Dembélé.

Técnico: Luis Enrique.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, van de Ven e Spence; Bentancur, Palhinha e Sarr; Kudus, Richarlison e Brennan Johnson.

Técnico: Thomas Frank.

