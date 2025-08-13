Temperatura aumenta no Grande ABC nesta quarta-feira (13)

Nesta quarta-feira (13), o clima no Grande ABC será de sol entre nuvens, com períodos de nublado durante o dia. A previsão do Climatempo indica que a maior parte da região terá temperaturas amenas, com máximas na casa dos 24°C e mínimas de 10°C. Não há previsão de chuva.

Em Santo André, o dia começa com temperatura mínima de 10°C e máxima de 23°C. Em São Bernardo, os termômetros devem variar entre 24°C e 10°C, com períodos de sol intercalados com nuvens. São Caetano também deve registrar mínima de 10°C e máxima de 24°C, com céu nublado.

Diadema terá uma mínima de 10°C e máxima de 24°C, com o tempo mais fechado. Em Mauá, a mínima será de 10°C, enquanto a máxima pode chegar a 23°C, com céu parcialmente nublado. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra devem registrar a mesma variação, com máxima de 23°C e mínima de 10°C.

Alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o risco à saúde provocado pelos baixos índices de umidade do ar. A previsão indica que até esta quarta-feira (13), diversos municípios do interior paulista devem manter níveis abaixo de 30%.

A partir de quinta-feira, com o deslocamento de um sistema meteorológico próximo à costa do Estado paulista, a umidade relativa tende a aumentar, mas ainda permanecerá em patamar de atenção.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) o aviso para perigo potencial de baixa umidade é válido para ao menos dez estados brasileiros, incluindo São Paulo. O alerta vale até a noite desta quarta-feira, podendo ser prorrogado.