São Bernardo amplia monitoramento para 1.555 câmeras em até 2 meses

Inaugurado em dezembro de 2024, o CIMGE (Centro Integrado de Monitoramento e Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Bernardo, passará a contabilizar 1.555 câmeras de videomonitoramento até outubro. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (12) pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos), durante evento de aniversário dos 26 anos da GCM (Guarda Civil Municipal), que recebeu novos armamentos. No discurso, o chefe do Executivo prometeu a contratação de novos agentes para a corporação e valorização salarial da categoria.

Antes da divulgação dos novos equipamentos, no embalo das atividades dos 472 anos da cidade – celebrados no próximo dia 20 –, São Bernardo contabilizava 405 câmeras distribuídas em pontos estratégicos e de grande circulação de pessoas. Agora, a central de monitoramento passou a integrar em seus monitores outros 800 aparelhos já existentes em equipamentos de saúde, como UBSs (Unidades Básicas de Saúde), UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e centros hospitalares da rede municipal.

As unidades de saúde contempladas com a integração ao sistema de monitoramento do Paço contam com botões de emergência, dispositivos com a finalidade de acionar as forças de segurança de forma silenciosa e discreta em casos de ocorrência, durante acompanhamento em tempo real no CIMGE. O dispositivo pode se tornar fundamental para coibir agressões a profissionais de saúde e ajudar a preservar a integridade de servidores e pacientes.

Outra novidade vem do início da instalação das 350 novas câmeras de monitoramento, adquiridas via R$ 1,8 milhão em financiamento junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). “Desde segunda-feira, cinco (das 350 câmeras) já foram instaladas. Em 60 dias, São Bernardo ganha a instalação de todas para aumentar ainda mais o monitoramento. Tudo isso também é quesito para a adesão completa ao (programa) Muralha Paulista e assim como o reconhecimento facial”, disse o prefeito.

Durante discurso para guardas municipais e imprensa, Marcelo Lima voltou a assegurar que ampliará de 1.005 para 1.600 agentes, homens e mulheres, além de dobrar a frota própria de viaturas quatro rodas da GCM, de 55 veículos para 110 até o fim de 2028. O prefeito também anunciou a entrega de 25 novos armamentos, como carabina calibre .40, ao custo de aproximadamente R$ 221 mil.

VALORIZAÇÃO DA GCM

Outra promessa que saiu do palco, na esplanada do Paço, foi a valorização salarial da mão de obra da GCM. “Não dá para homens e mulheres trabalharem tanto quanto outras corporações, entregando muitas vezes até muito mais do que esperávamos e ter uma remuneração menor”, afirmou.

Entretanto, não há ainda previsão para envio da proposta de valorização salarial aos agentes ao Legislativo, visto que o orçamento para o exercício 2025 não foi montado pelo atual governo. “Por mais que eu tenha um percentual de remanejamento (de recursos na atual planilha financeira), não será o suficiente, porque não o planejei. Agora criamos um PPA (Plano Plurianual 2026-2029), daí nascem os próximos orçamentos”, ponderou Marcelo Lima.