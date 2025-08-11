DGABC
Nacional Titulo

Governo quer levar câmeras com reconhecimento facial para Região Metropolitana e Interior

11/08/2025 | 18:40
As câmeras que usam inteligência artificial para reconhecimento facial de criminosos usadas na Capital serão expandidas para outras regiões do Estado, como o Grande ABC (Que já iniciou o sistema em São Caetano) e Região Metropolitana, além de Campinas, Vale do Paraíba e Sorocaba, segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta segunda-feira, 11.

"A gente vai expandindo para aquelas regiões onde tem maiores problemas de criminalidade até alcançar o Estado todo", afirmou durante cerimônia de entrega de 100 câmeras do Smart Sampa acopladas a motocicletas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e da Polícia Militar (PM).

A tecnologia está presente no Smart Sampa, sistema de monitoramento da Prefeitura de São Paulo que usa o reconhecimento facial de câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia, além de ajudar a encontrar pessoas desaparecidas.

De acordo com Tarcísio, o governo do Estado fará uma parceria com a Prefeitura para expandir o alcance dessas câmeras por meio do programa de segurança pública estadual Muralha Paulista.

O governo também pretende agregar câmeras de segurança privadas ao programa.

"Uma parcela pequena das câmeras é do Estado, a parcela maior é da iniciativa privada. Então, o próximo passo vai ser a agregação ao nosso sistema das imagens das câmeras da iniciativa privada, das câmeras que já estão no comércio, nas farmácias, nas concessionárias de rodovia, para que a gente também aplique os (dados) analíticos a partir das imagens dos sensores que estão aí disponíveis da iniciativa privada", disse o governador.

"Já está acontecendo aqui em São Paulo, já tem 11 mil câmaras da iniciativa privada acopladas ao Smart Sampa, e isso vai acontecer em todo o Estado", completou.

Tarcísio também falou que, em conjunto com a Prefeitura, o governo está 'trocando a Cracolândia por inteligência artificial', se referindo a uma melhora da segurança no Centro da capital paulista.


