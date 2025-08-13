DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Nesta sexta-feira (13)

Metalúrgicos recebem Erika Hilton para debate sobre fim da escala 6x1 em São Bernardo

Atividade é promovida na sede do sindicato nesta sexta-feira (15); encontro é aberto ao público

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 10:52
Compartilhar notícia
FOTO: Gabriel Gadelha/DGABC/Reprodução
FOTO: Gabriel Gadelha/DGABC/Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC recebe, nesta sexta-feira (15), às 18h, um debate aberto com a deputada federal Erika Hilton (Psol) sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem diminuição de salários. O encontro acontece na sede da associação, na Rua João Basso, na região central de São Bernardo e é aberto ao público. 

O encontro contará com a presença de dirigentes sindicais, trabalhadores e trabalhadoras da categoria, além de convidados de outros setores. Segundo o sindicato, a iniciativa busca fortalecer o diálogo sobre mudanças na legislação trabalhista que garantam mais qualidade de vida, tempo livre e dignidade para quem vive do trabalho. 

“A proposta de acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada, sem perda de remuneração, está no centro das reivindicações dos metalúrgicos e dialoga com experiências já adotadas em outros países, que apontam ganhos de produtividade e bem-estar”, destacou a associação.

O evento é organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pela FEM-CUT/SP (Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos) e pela CNM-CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.