Metalúrgicos recebem Erika Hilton para debate sobre fim da escala 6x1 em São Bernardo

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC recebe, nesta sexta-feira (15), às 18h, um debate aberto com a deputada federal Erika Hilton (Psol) sobre o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem diminuição de salários. O encontro acontece na sede da associação, na Rua João Basso, na região central de São Bernardo e é aberto ao público.

O encontro contará com a presença de dirigentes sindicais, trabalhadores e trabalhadoras da categoria, além de convidados de outros setores. Segundo o sindicato, a iniciativa busca fortalecer o diálogo sobre mudanças na legislação trabalhista que garantam mais qualidade de vida, tempo livre e dignidade para quem vive do trabalho.

“A proposta de acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada, sem perda de remuneração, está no centro das reivindicações dos metalúrgicos e dialoga com experiências já adotadas em outros países, que apontam ganhos de produtividade e bem-estar”, destacou a associação.

O evento é organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, pela FEM-CUT/SP (Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos) e pela CNM-CUT (Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT).