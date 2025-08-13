DGABC
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Política

João Campos lidera pesquisa para o governo de Pernambuco em 2026

13/08/2025 | 15:02
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 12, mostra que o prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera com ampla vantagem a corrida pelo governo de Pernambuco. Em dois cenários testados, ele venceria a atual governadora Raquel Lyra (PSD) e outros adversários já no primeiro turno.

No primeiro cenário, Campos tem 57% das intenções de voto, enquanto Lyra aparece com 24%. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) registra 6,2%, e o vereador recifense Eduardo Moura (Novo) tem 3%. Votos brancos, nulos ou nenhum candidato são 6,2%, e 3,6% não souberam ou não opinaram.

Na segunda simulação, o prefeito mantém vantagem, com 56,5%, contra 24,2% da governadora. O ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e ex-deputado federal Anderson Ferreira (PL) marca 5,8%, e Moura fica com 3,2%. Brancos, nulos e nenhum candidato representam 6,5%, e 3,8% não souberam ou não opinaram.

A pesquisa também mediu a aprovação e a avaliação do governo Raquel Lyra e mostra um Estado dividido: 48,7% aprovam a administração, enquanto 47,6% desaprovam e 3,7% não souberam ou não opinaram.

Quando questionados sobre como avaliam o trabalho da governadora, 30,8% o consideram ótimo ou bom; 30,3% classificam como regular; e 37% avaliam como ruim ou péssimo. Já 1,8% não soube ou não opinou.

A pesquisa ouviu 1.510 eleitores em 62 cidades pernambucanas entre os dias 1º e 5 de agosto. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.


