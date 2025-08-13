Ribeirão Pires dá continuidade ao ciclo de encontros da Política Aldir Blanc, veja datas

As atividades do ciclo de encontros da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) 2025 seguem em Ribeirão Pires ao longo desta semana. O objetivo é construir coletivamente o PAR (Plano de Aplicação de Recursos), definindo as prioridades culturais do município.

A audiência final será realizada no dia 20, às 19h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (rua Diamantino de Oliveira 218 - Centro). Agentes culturais podem participar também da consulta pública online por meio do link: https://goo.su/dZ6o36l.

Inscrições Conselho - Paralelamente, as inscrições para o Conselho Municipal de Política Cultural – Biênio 2025-2027 seguem abertas até a próxima quinta-feira (14). São 10 vagas titulares e 10 suplentes a serem preenchidas por representantes dos diversos segmentos culturais. As candidaturas são realizadas online para pessoas físicas no link https://bit.ly/4mkYuWT e jurídicas pelo https://bit.ly/3H7rIJQ.

O edital completo e demais informações estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de Ribeirão Pires (www.ribeiraopires. sp.gov.br) – O edital está publicado na edição do dia 30 de junho.

