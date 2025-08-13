DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Escuta

Ribeirão Pires dá continuidade ao ciclo de encontros da Política Aldir Blanc, veja datas

Em paralelo, inscrições para Conselho Municipal de Política Cultural seguem abertas

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 10:41
Compartilhar notícia
FOTO: Gabriel Mazzo/PMETRP
FOTO: Gabriel Mazzo/PMETRP Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


As atividades do ciclo de encontros da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura) 2025 seguem em Ribeirão Pires ao longo desta semana. O objetivo é construir coletivamente o PAR (Plano de Aplicação de Recursos), definindo as prioridades culturais do município.

A audiência final será realizada no dia 20, às 19h, no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro (rua Diamantino de Oliveira 218 - Centro). Agentes culturais podem participar também da consulta pública online por meio do link: https://goo.su/dZ6o36l.

Inscrições Conselho - Paralelamente, as inscrições para o Conselho Municipal de Política Cultural – Biênio 2025-2027 seguem abertas até a próxima quinta-feira (14). São 10 vagas titulares e 10 suplentes a serem preenchidas por representantes dos diversos segmentos culturais. As candidaturas são realizadas online para pessoas físicas no link https://bit.ly/4mkYuWT e jurídicas pelo https://bit.ly/3H7rIJQ.

O edital completo e demais informações estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de Ribeirão Pires (www.ribeiraopires. sp.gov.br) – O edital está publicado na edição do dia 30 de junho.

LEIA TAMBÉM:

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires atrai mais de 30 mil pessoas


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.