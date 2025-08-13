Defesa Civil de Santo André alerta para tempo seco nesta quarta-feira (13)

A Defesa Civil de Santo André, em conjunto com o Semasa (Secretaria de Meio Ambiente), emitiu um alerta à população sobre os riscos à saúde associados ao tempo seco. Durante esse período, o ar pode provocar desconfortos e agravar condições respiratórias, exigindo cuidados especiais para prevenir problemas.

De acordo com o órgão, o ar seco pode causar irritações nos olhos e na garganta, dificuldades para respirar e ressecamento da pele, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Esses sintomas, que podem parecer leves à primeira vista, podem evoluir e comprometer a qualidade de vida, principalmente em pessoas vulneráveis.

A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas simples, mas eficazes, para mitigar os impactos do tempo seco e evitar complicações, como ingestão de muita água para manter o corpo hidratado e prevenir ressecamento e utilização de soro fisiológico para aliviar a secura nos olhos e nas vias nasais.

Outra recomendação é a importância da umidificação do ambiente com umidificadores ou métodos caseiros, como bacias com água e toalhas úmidas nos ambientes para melhorar a qualidade do ar dentro de casa. O órgão ressalta ainda para não queimar lixo e nem provocar queimadas.

Em caso de emergência, entre em contato pelos números 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

