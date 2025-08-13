DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Baixa umidade

Defesa Civil de Santo André alerta para tempo seco nesta quarta-feira (13)

Baixa umidade pode provocar riscos à saúde; ingestão de água e umidificação do ar ajudam a mitigar os impactos

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 12:34
Compartilhar notícia
FOTO: Natasha Werneck/DGABC
FOTO: Natasha Werneck/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Defesa Civil de Santo André, em conjunto com o Semasa  (Secretaria de Meio Ambiente), emitiu um alerta à população sobre os riscos à saúde associados ao tempo seco. Durante esse período, o ar pode provocar desconfortos e agravar condições respiratórias, exigindo cuidados especiais para prevenir problemas.

De acordo com o órgão, o ar seco pode causar irritações nos olhos e na garganta, dificuldades para respirar e ressecamento da pele, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Esses sintomas, que podem parecer leves à primeira vista, podem evoluir e comprometer a qualidade de vida, principalmente em pessoas vulneráveis.

A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas simples, mas eficazes, para mitigar os impactos do tempo seco e evitar complicações, como ingestão de muita água para manter o corpo hidratado e prevenir ressecamento e utilização de soro fisiológico para aliviar a secura nos olhos e nas vias nasais.

Outra recomendação é a importância da umidificação do ambiente com umidificadores ou métodos caseiros, como bacias com água e toalhas úmidas nos ambientes para melhorar a qualidade do ar dentro de casa. O órgão ressalta ainda para não queimar lixo e nem provocar queimadas. 

Em caso de emergência, entre em contato pelos números 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

LEIA TAMBÉM: Temperatura aumenta no Grande ABC nesta quarta-feira (13)


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.