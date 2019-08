Honda apresenta a linha 2020 do Civic com reestilização e nova versão

Leo Alves



12/08/2019 | 11:48

A Honda aproveitou o lançamento da linha 2020 do Civic para realizar leves mudanças visuais no sedã. Além do estilo renovado, a gama ganhou uma nova versão de entrada e perdeu a opção do câmbio manual, restando apenas a caixa automática do tipo CVT. Os preços começam em R$ 97.900 e vão até R$ 134.900.

Novidades da linha 2020 do Civic

As principais mudanças foram na dianteira, que recebeu um novo para-choque e uma grade frontal remodelada. Na traseira, todas as versões passam a ter um detalhe cromado na parte inferior do para-choque. A versão Sport ainda recebeu um aerofólio na tampa do porta-malas.

Equipamentos

Todos as versões do Civic contam com ar-condicionado digital, freio de estacionamento eletrônico com função Brake-Hold, controle de cruzeiro e vidros elétricos com função um toque para subida e descida em todas as portas, câmera de ré, rodas de liga leve de 17 polegadas, sistema de monitoramento de pressão dos pneus e transmissão CVT.

Nova configuração de entrada, a LX utiliza um sistema de áudio de cinco polegadas. Todas as demais utilizam a central multimídia de sete polegadas touchscreen com Apple CarPlay e Android Auto.

A Sport passou a ter de série o acendimento automático dos faróis. Já a EX agora tem bancos em couro e retrovisor interno fotocrômico.

Modelo mais completo com o motor 2,0l de 155 cv, o EXL é equipado também com sensor de chuva, sistema Smart Key com partida por botão, ar-condicionado dual zone e saídas para o banco traseiro.

Versão mais completa, a Touring é a única de série equipada com o propulsor 1,5l turbo de 173 cv. Além dos equipamentos das anteriores, ela conta com faróis dianteiros em LED, e sistema de áudio diferenciado de 452 watts de potência e 10 alto falantes. Carregamento sem fio de celular no console central e ajustes elétricos para o banco do motorista completam o pacote.

Preços

Abaixo, confira os preços das versões do Honda Civic 2020.

Honda Civic LX 2,0l: R$ 97.900

Honda Civic Sport 2,0l: R$ 104.100

Honda Civic EX 2,0l: R$ 107.600

Honda Civic EXL 2,0l: R$ 112.600

Honda Civic Touring 1,5l turbo: R$ 134.900

Na galeria, confira o novo visual do sedã médio da Honda.

