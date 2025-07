Flamengo e Inter Miami demonstram interesse em Rodrigo De Paul

O nome do meio-campista argentino Rodrigo De Paul, de 31 anos, voltou a movimentar o mercado da bola nesta segunda-feira (7), após ser ligado ao Flamengo. Segundo a imprensa espanhola, o Atlético de Madrid não planeja renovar com o jogador e estaria disposto a negociá-lo. A multa rescisória gira em torno de R$ 96 milhões.

Apesar do interesse do clube carioca, o Inter Miami, dos Estados Unidos, também está de olho no jogador. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, a equipe norte-americana prepara uma proposta e pretende usar Lionel Messi – companheiro de De Paul na seleção argentina – como trunfo na negociação.

Atualmente, o meia recebe cerca de R$ 3 milhões por mês no Atlético. Para efeito de comparação, os maiores salários do elenco rubro-negro giram em torno de R$ 1,8 milhão, valores pagos a jogadores como Bruno Henrique e Alex Sandro.

Segundo o jornal espanhol Diario AS, De Paul tem o desejo de cumprir seu contrato até 2026, mantendo-se em competições de alto nível para preservar o desempenho físico com foco na Copa do Mundo daquele ano. O técnico Diego Simeone já expressou publicamente que gostaria de manter o atleta no elenco.

Na última temporada, De Paul disputou 53 partidas com a camisa do Atlético de Madrid, marcando três gols e distribuindo dez assistências.