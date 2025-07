Apresentador de TV morre após ser agredido na cabeça com uma furadeira

O apresentador de televisão Luiz Flávio de Brito, conhecido como "Fiscal do Povo", morreu nesta segunda-feira, 7. Ele tinha 51 anos e teve morte cerebral após ser agredido na cabeça com uma furadeira durante uma discussão no domingo, 6, em Várzea Paulista (SP).

Luiz Brito sofreu traumatismo craniano grave. A Polícia Civil de Várzea Paulista investiga o caso.

Em nota, a TV Nova Japi, onde ele trabalhava como apresentador, lamentou a morte do profissional:

"É com profundo pesar que a TV Nova Japi informa o falecimento de Luiz Brito, nosso querido apresentador do programa 'Fiscal do Povo'. Luiz foi um profissional exemplar, incansável na defesa dos direitos dos cidadãos e na busca por justiça.

Sua voz potente e sua paixão por fiscalizar os serviços públicos deixam um legado inestimável para nossa comunidade.

Mais do que um colega de trabalho, perdemos um amigo. Sua partida deixa uma lacuna imensa em nossos corações e na TV Nova Japi.

Neste momento de dor, estendemos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que, como nós, admiravam e respeitavam Luiz Brito.

Descanse em paz, Luiz. Sua memória e seu trabalho permanecerão vivos em nossa emissora e na mente de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo."