A Globo continua sendo a Globo e a concorrência bate palmas

A Globo até erra, mas em nenhuma ocasião ou em situações as mais diferentes, isso dá por omissão ou falta de vontade de querer fazer.

O Mundial de Clubes em curso e agora entrando na sua reta final, é uma nova demonstração da sua forma mais agressiva e imperativa de trabalhar.

No passado, era acusada de monopolista, porque queria e tinha tudo, sem querer competir com ninguém.

Mas mesmo agora, quando todas as TVs são chamadas a participar, o quadro segue muito próximo do mesmo de sempre. Ela, Globo, sempre conquistando os mais importantes direitos e a concorrência, na grande maioria das ocasiões, só assistindo e batendo palmas.

É o que se observa desde o primeiro dia desta Copa do Mundo de Clubes, que hoje entra na sua reta final, com representantes da França, Inglaterra, Espanha e Brasil. O Fluminense, na disputa pau a pau com aqueles que são louvados e reconhecidos pelo melhor futebol da atualidade.

Uma competição que, à exemplo do que acontece com as seleções, mexeu diretamente com flamenguistas, foguistas ou verdões, mas também com todos os que torcem contra.

TV TUDO