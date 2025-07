Cinemas do Grande ABC oferecem ingresso grátis de ‘Superman’; veja datas e condições

As unidades da Cinemark no Grande ABC terão uma ação promocional curiosa para marcar a estreia de Superman, novo filme do universo DC. Entre os dias 14 e 16 de julho, quem for a uma das salas da rede vestindo uma peça vermelha – como cueca, sunga, shorts ou saia – por cima da calça poderá ganhar um ingresso gratuito na compra de uma entrada inteira.

A promoção será válida apenas para ingressos adquiridos presencialmente na bilheteria e serve para qualquer sessão 2D, 3D ou XD do filme, com exceção das salas 100% Prime, que não participam da ação. A proposta faz parte da campanha O Herói é Você, organizada pela rede em todo o País.

LEIA TAMBÉM:

Cinema de Mauá presenteia fãs com brindes colecionáveis nas pré-estreias de 'Superman'



Com direção de James Gunn, o longa Superman marca a estreia do ator David Corenswet no papel principal e pretende reintroduzir o herói ao público, explorando a dualidade entre Clark Kent e sua identidade kryptoniana. O filme também traz no elenco nomes como Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Lanterna Verde) e Isabela Merced (Mulher-Gavião).

Mais informações sobre a promoção podem ser conferidas no site oficial da Cinemark.

Ação O Herói é Você: Superman na Cinemark

Quando: Dias 14, 15 e 16 de julho

Onde: Em todas as unidades padrão da Cinemark no País. Não participam cinemas 100% Prime: Cidade Jardim, Lar Center e Village Mall.

Ação: O cliente deve comparecer a uma unidade Cinemark usando uma sunga, cueca ou shorts na cor vermelha por cima da calça. Na compra de uma inteira de uma sessão 2D, 3D ou XD ganha um ingresso gratuito para a mesma sessão. É necessário adquirir o ingresso na bilheteria física. Para mais informações, acesse o site da Rede.

LEIA MAIS:

Grande rede de fast-food anuncia colecionáveis do filme Superman, da DC Studios