Grande rede de fast-food anuncia colecionáveis do filme Superman, da DC Studios

Com a estreia de Superman, da DC Studios, marcada para os cinemas do Brasil em 10 de julho, o Burger King apresenta uma nova forma de levar a ação das telonas para a hora da refeição: o Combo King Jr. passa a incluir brinquedos colecionáveis inspirados no novo filme da Warner Bros. Pictures, dirigido, escrito e produzido por James Gunn. A partir de 8 de julho, clientes que adquirirem o Combo King Jr. poderão escolher entre oito miniaturas que representam personagens como Superman, Krypto, Engenheira, Lanterna Verde, Lex Luthor, Mulher-Gavião, Martelo de Borávia e Sr. Incrível.

“Sabemos o quanto o Superman é um ícone cultural e como essa nova fase do herói tem gerado grande expectativa entre os fãs, tanto que lotaram nossas redes sociais pedindo os brinquedos no Brasil após a postagem do roteirista/diretor/produtor do filme, James Gunn, citando o BK México. Trazer os personagens do filme para o Combo King Jr. é conectar gerações e transformar uma visita ao restaurante em um momento memorável”, afirma Giulia Queiroz, diretora de Marketing do Burger King®.

A ação oferece ao público o Combo King Jr., composto por sanduíche de pão, carne e queijo - podendo ser substituído por quatro unidades de BK Chicken ou Chicken Jr. O combo também acompanha um suco (laranja, maracujá ou uva), batata pequena e um brinquedo, que os fãs do Superman poderão escolher entre oito personagens. Tudo isso a partir de R$30,90, no balcão, totem, clique e retire e BK Drive, e a partir de R$36,90 no BK Delivery. A ação é válida até 19 de agosto ou até quando durarem os estoques.

