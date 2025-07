Gilvan participa de debate nacional sobre gestão pública

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), está confirmado como um dos painelistas do Congresso do Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios 2025, promovido pelo CLP (Centro de Liderança Pública). O evento será realizado no dia 27 de agosto, em Brasília, e reunirá autoridades e especialistas de todo o país para debater os rumos da gestão pública no Brasil.

Com apenas seis meses à frente da Prefeitura, Gilvan já vem ganhando destaque nacional pela implementação de políticas públicas inovadoras e sua presença no painel, como único prefeito de uma cidade que não é capital, reforça esse protagonismo. Também participarão do debate os governadores Eduardo Riedel (MS), João Azevêdo (PB), Rafael Fonteles (PI), Ratinho Jr. (PR) e o prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini.

Responsável pelo Ranking de Competitividade, o CLP avalia anualmente o desempenho de estados e municípios em áreas como saúde, educação, segurança, sustentabilidade fiscal e inovação.

“É uma honra representar Santo André ao lado de nomes tão relevantes da política nacional. Nosso esforço para transformar a cidade com políticas modernas, planejamento e foco em resultados já começa a ser reconhecido. A troca de experiências com outros líderes é essencial para seguirmos avançando”, afirmou Gilvan Ferreira.

O congresso acontecerá no CICB (Centro Internacional de Convenções do Brasil), em Brasília, e promete ser um dos principais encontros do calendário nacional voltado à modernização da gestão pública.

