Quem é Luiz Flávio de Brito, apresentador de TV que morreu após ser atacado com furadeira

Luiz Flávio de Brito, conhecido como Luiz Brito, apresentador do programa Fiscal do Povo, morreu nessa segunda-feira, 7, após ser brutalmente agredido durante uma discussão no Jardim das Palmeiras, em Várzea Paulista, que integra a Região de Jundiaí (SP). O ataque, ocorrido na tarde do domingo, 6, envolveu o uso de uma furadeira como arma, segundo informações do boletim de ocorrência.

Com 51 anos, Luiz era um comunicador local conhecido por seu trabalho na TV Nova Japi, emissora de televisão a cabo de Jundiaí, onde atuava na linha de frente da fiscalização e denúncia de problemas enfrentados pela população. Sua atuação em defesa dos direitos dos cidadãos fez com que ganhasse respeito e notoriedade na comunidade.

Em seu perfil no Instagram, descrevia-se como criador de conteúdo digital, publicitário, líder comunitário, apoiador do povo e membro da gestão de liderança de bairros.

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Militar, um homem abordou uma viatura informando ter presenciado a agressão. Ao chegarem à Rua Argenta, os policiais encontraram Luiz inconsciente e com ferimentos graves. O agressor havia fugido do local, mas uma testemunha identificou o suspeito, que segue foragido.

Luiz foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia, que apreendeu o carro, o celular do apresentador e a furadeira supostamente usada no ataque. Os itens passarão por perícia e o caso segue sob investigação.

Em nota oficial, a TV Nova Japi lamentou profundamente a morte de Luiz Brito. A emissora destacou seu profissionalismo, o compromisso com a justiça social e sua atuação incansável na fiscalização dos serviços públicos.