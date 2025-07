Viaduto em Santo André será totalmente interditado na segunda-feira (7)

O Viaduto Presidente Castelo Branco, em Santo André, será interditado totalmente a partir desta segunda-feira (7). A via ficará interditada até o final de julho por conta da etapa final de obras do Complexo Viário Santa Teresinha. Também será bloqueado o trecho local da Avenida dos Estados entre o Sesi e o Moinho de Trigo Santo André, no sentido Mauá.

O bloqueio é necessário para construção da laje de aproximação, que vai conectar a estrutura existente do viaduto ao novo viário já concluído, garantindo, desta maneira, uma transição segura e eficiente para os veículos entre os trechos, além de assegurar uma durabilidade e um desempenho estrutural do conjunto.

“Essa interdição é uma etapa fundamental para garantir a segurança e a funcionalidade do novo sistema viário da região. Estamos fazendo o alteamento da Avenida dos Estados para que ela fique no mesmo nível das novas pontes do Complexo Santa Teresinha”, destaca o secretário de Infraestrutura e Obras, Acacio Miranda.

“É uma intervenção importante, planejada com responsabilidade, que vai melhorar a mobilidade urbana e trazer mais fluidez para quem circula entre Santo André e Mauá. Sabemos que toda obra causa transtornos, mas os benefícios que o Complexo Santa Teresinha trará para a cidade serão permanentes. Por isso, estamos trabalhando para que essa etapa seja executada no menor tempo possível, minimizando o impacto à população”, emendou o secretário de Infraestrutura e Obras.

Durante o período da interdição, os motoristas que utilizam a Avenida dos Estados rumo a Mauá devem optar preferencialmente pela Avenida Industrial como rota alternativa.

Passageiros do Terminal Rodoviário de Santo André (Tersa), da Estação Prefeito Saladino da CPTM e usuários do Sesi devem ficar atentos: o acesso de veículos a estes locais estará permitido apenas para vans, ônibus, funcionários do Sesi e carros por aplicativo.

O serviço do transporte coletivo que atende a região (linhas I-06, 043, 043BI, 087, 140 e 194, além da S-48) não sofrerá mudanças que afetem o acesso dos usuários. Segundo a prefeitura, os veículos farão rotas alternativas em alguns trechos, mas sem alterar o funcionamento dos pontos de ônibus.