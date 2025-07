Mãe de Marília Mendonça é acusada de exigir 50% do seguro das vítimas do acidente de avião

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, voltou ao centro de uma polêmica nesta semana. Em vídeo que circula nas redes sociais, o jornalista Ricardo Feltrin afirma que ela teria exigido 50% do valor do seguro pago às famílias das vítimas do acidente aéreo que vitimou a artista e outras quatro pessoas em novembro de 2021.

Segundo Feltrin, a mãe da cantora teria procurado a seguradora menos de 24 horas após a tragédia e, ao tomar conhecimento do valor — estimado em US$ 1 milhão (US$ 200 mil por passageiro) —, teria dito: “É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos”.

Além de Marília, morreram no acidente o produtor Henrique Bahia, o piloto Geraldo Medeiros, o co-piloto Tarciso Pessoa e o assessor e tio da artista, Abicieli Dias. De acordo com o jornalista, Dona Ruth teria ameaçado acionar a Justiça caso as famílias se recusassem a aceitar o acordo.

Familiares das vítimas confirmaram a informação em entrevistas recentes e relataram que aguardavam há anos por uma resolução da questão.

Defesa

Em nota publicada pelo portal Metrópoles, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, confirmou que o caso foi tratado judicialmente. “O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje”, afirmou.

Cunha ainda declarou que as acusações fazem parte de uma tentativa de desgastar a imagem da cliente em meio à disputa judicial pela guarda do neto, Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. “O que ocorre é uma campanha para difamar a dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”, completou.

A disputa pela guarda da criança vem sendo tratada na Justiça, e o caso ainda está em andamento.