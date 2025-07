Escuta e ação

A mobilidade urbana em Mauá passou recentemente por reestruturação no acesso ao Terminal Central de ônibus, gerando reações imediatas da população. A alteração inicial, que obrigou os usuários a passarem pelo piso superior, onde a iniciativa privada construiu um shopping, provocou insatisfação entre os passageiros, especialmente os que utilizam o transporte público diariamente. O trajeto mais longo, somado à ausência de acessibilidade em alguns pontos, dificultou o deslocamento de quem depende do sistema público de transporte, como idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. As críticas ganharam repercussão e evidenciaram o impacto direto que decisões administrativas podem exercer na rotina dos moradores.

Diante das manifestações e do desconforto relatado por usuários, conforme mostrado em recente reportagem publicada pelo Diário, a Prefeitura de Mauá demonstrou sensibilidade ao ouvir as queixas e agir prontamente. Por determinação do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que tem em sua trajetória política a escuta atenciosa aos pleitos da população, foi reaberto nesta segunda-feira (7) um acesso direto aos ônibus pelo piso térreo, próximo à estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), exclusivo para preferenciais, o que ameniza parte das dificuldades enfrentadas. A medida amplia o número de catracas destinadas ao público prioritário, facilitando a circulação e devolvendo a ele um pouco da autonomia comprometida com a mudança.

O episódio revela um aspecto relevante da administração pública: a capacidade de rever decisões a partir do diálogo com a sociedade. A intervenção rápida, após as denúncias veiculadas nas páginas destes jornal e das reclamações dos usuários, mostra que a gestão municipal está disposta a ajustar rumos conforme a necessidade real da população. Marcelo Oliveira, aliás, garante que mais alterações serão feitas, se necessário. Ouvir, adaptar e responder com agilidade são atitudes que fortalecem a confiança entre governo e cidadão. No caso de Mauá, a abertura do novo acesso preferencial é um sinal de que demandas legítimas foram reconhecidas, promovendo um transporte mais eficiente e condizente com a realidade da cidade.

