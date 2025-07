Mauá abre acesso para preferenciais no Terminal Central

A Prefeitura de Mauá abriu um novo acesso ao Terminal Central de Ônibus para preferenciais – pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), deficiência, mobilidade reduzida, idosos e gestantes. A entrada passou a ser feita pelo piso térreo nesta segunda-feira (7). Com isso, não há necessidade de subir ao Shopping Nova Estação para chegar ao transporte coletivo. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) disse que, caso necessário, novas alterações poderão acontecer.

“Essa mudança nasceu das conversas com os moradores. Vamos seguir ouvindo a população e, se entendermos que mais alterações precisam ser feitas, elas vão ser realizadas”, declarou o chefe do Executivo ao Diário. Três novas catracas foram instaladas no térreo para facilitar o acesso do grupo prioritário. Os demais passageiros seguem precisando passar pelo piso do shopping para tomar os ônibus, onde existem outros 16 equipamentos.

“Sempre bom lembrar que trabalhamos para a segurança dos pedestres, já que não queremos que nunca mais aconteça uma fatalidade, como a do fim do ano passado”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Caio Carvalho, lembrando de morte por atropelamento que ocorreu no terminal.

Além do novo acesso, o Terminal Central também conta com o elevador que liga o piso superior ao Terminal e segue em pleno funcionamento na plataforma A.

LEIA TAMBÉM:

Novos acessos ao terminal de Mauá geram reclamações

RECLAMAÇÕES

O Diário noticiou recentemente que a mudança dos acessos ao Terminal Central de Mauá não agradou parte dos passageiros que utilizam o transporte público diariamente. A alteração havia sido realizada dia 10 e a entrada e saída passaram a ser realizadas somente pelo Shopping Nova Estação, que fica no piso superior. Antes, os usuários dos trens acessavam as plataformas de ônibus no mesmo andar, em uma entrada ao lado da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Uma das principais queixas dos passageiros dizia respeito ao aumento de tempo no deslocamento a pé da estação até o terminal. Para chegar às plataformas, os usuários precisam subir uma escada rolante, acessar o shopping, passar pelas catracas e descer mais uma escada. O trajeto mais longo já é um empecilho.

LEIA TAMBÉM:

Mudança sem diálogo