Novos acessos ao terminal de Mauá geram reclamações

A recente mudança dos acessos ao Terminal Central de Mauá não agradou parte dos passageiros que utilizam o transporte público diariamente. A alteração foi realizada no último dia 10 e a entrada e saída agora são realizadas somente pelo Shopping Nova Estação, que fica no piso superior. Antes, os usuários dos trens acessavam as plataformas de ônibus no mesmo andar, em uma entrada ao lado da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Uma das principais queixas dos passageiros é o aumento de tempo no deslocamento a pé da estação até o terminal. Para chegar nas plataformas, os usuários precisam subir uma escada rolante, acessar o shopping, passar pelas catracas e descer mais uma escada. O trajeto mais longo já é um empecilho, mas é durante o horário de pico que a mobilidade fica mais lenta, conforme relataram usuários ao Diário.

Segundo a Prefeitura, a mudança ocorreu por conta da segurança dos passageiros. A alteração busca diminuir o risco de atropelamento dos usuários que atravessavam entre os ônibus para mudar de plataforma. “No passado, tivemos atropelamentos decorrentes de travessias indevidas, incluindo um óbito no local”, diz o Paço.

O auxiliar de farmácia José Pereira do Nascimento, 38 anos, contou que precisou alterar os horários da sua rotina por conta da nova dinâmica. O passageiro passou a adiantar o despertador das 3h para às 2h40 para poder chegar ao trabalho, na Zona Norte da Capital, às 5h45.

“Quando estou subindo as escadas, o trem passa e na volta, quando estou chegando no shopping, meu ônibus passa. Essa mudança só piorou a mobilidade. Agora não tenho nem a opção de correr para pegar o transporte, porque em horário de pico é impossível até andar”, relatou. Além disso, o usuário acredita que a passagem pelo shopping para incentivar o consumo. “Querem que a gente compre”.

A veterinária Iris da Silva, 27, e a diarista Maria do Carmo Da Silva, 62, disseram que não gostaram da alteração porque, além do maior tempo de deslocamento, falta acessibilidade para acessar o shopping e o terminal central.

“Antes o percurso durava menos de dois minutos, agora leva pelo menos uns dez. Sem contar que a entrada mais próxima ao trem não tem nenhuma acessibilidade, então quem estiver com criança de colo, idosos, gestantes ou outras condições, precisa subir ou descer a escada comum. Isso é um absurdo”, relatou Iris.

Foi aberta uma passagem provisória no térreo, próximo à saída da CPTM, para preferenciais. Maria disse que tentou acessar o local, mas teria sido informada de que a entrada é permitida somente para idosos acima de 65 anos.

JUSTIFICATIVA

O Paço mauaense informou que está monitorando a situação e que está em contato permanente com a concessionária que construiu o empreendimento. Nesta semana, foram iniciadas obras que irão ampliar os acessos preferenciais no piso térreo. Segundo previsão, o local deve ser entregue nos próximos dias.

“Outra iniciativa da administração municipal é junto à concessionária do transporte coletivo municipal, para ajustar as partidas e chegadas dos ônibus. Vamos intensificar a fiscalização sobre o funcionamento das escadas rolantes e demais questões de acessibilidade”, escreveu a Prefeitura em nota.

A administração do Shopping Nova Estação destacou que o espaço cumpre as normas de acessibilidade. “A organização do trajeto não visa induzir consumo, mas sim oferecer um ambiente mais seguro, moderno e estruturado para quem utiliza o transporte público. O conceito segue referências de grandes centros urbanos, integrando transporte coletivo com serviços essenciais, conveniência e infraestrutura, como banheiros, ambulatório, entre outros”, pontuou. A empresa prometeu que a conclusão das obras na área externa, com urbanização, paisagismo e implantação final do piso tátil, estarão prontas em 15 dias.