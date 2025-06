Mudança sem diálogo

A recente alteração no acesso ao Terminal Central de Mauá, com a obrigatoriedade de passagem pelo Shopping Nova Estação, trouxe impacto direto na rotina dos usuários do transporte público. A medida aumentou o tempo de deslocamento e dificultou a mobilidade, especialmente nos horários de pico. Os relatos de passageiros indicam que, além do percurso mais longo, a estrutura imposta não atende de forma adequada pessoas com mobilidade reduzida. Ao submeter a população a essa nova dinâmica sem planejamento suficiente, a empresa responsável transfere ao cidadão os efeitos negativos de uma escolha operacional que favorece sua própria estrutura, e não o interesse coletivo.

O argumento de segurança apresentado para justificar a mudança não pode ocultar a responsabilidade por um projeto que gerou novos obstáculos e limitações de acesso. A ausência de alternativas viáveis e a exclusão de parte dos usuários preferenciais revelam uma condução insatisfatória do processo. É inaceitável que idosos, pessoas com deficiência ou com crianças de colo enfrentem degraus e percursos adicionais para utilizar um serviço essencial. Ainda que ajustes estejam em andamento, como obras de ampliação e readequação de entradas e saídas, eles foram anunciados somente após a reação negativa da população, o que reforça a falta de diálogo prévio e planejamento da empresa concessionária.

Parcerias público-privadas são bem-vindas e devem ser estimuladas, mas nunca com ganho para apenas um dos lados. Diante desse cenário, cabe à Prefeitura de Mauá exercer com mais firmeza seu papel de fiscalização e exigir providências imediatas e permanentes da empresa responsável pelo shopping. A concessão de um espaço público requer compromisso com a coletividade, e qualquer medida que interfira na rotina de milhares de passageiros deve ser debatida com transparência. Caso as soluções prometidas não sejam implementadas com agilidade e eficácia, o poder público precisa considerar a adoção de medidas legais que garantam o interesse da sociedade e a dignidade dos usuários do transporte.