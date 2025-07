Rio Grande da Serra. Processo 2322/53. Processo 5861/63. Pareceres decisivos. Plebiscito vitorioso. Nasce a sétima cidade.

Roberto Nascimento trouxe importantes documentos que contribuem e contribuirão para um significativo aprofundamento na construção da história de Rio Grande da Serra: dois processos localizados na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Abordou nomes históricos da cidade e da Alesp diretamente envolvidos nos referidos processos

Destacou o plebiscito relativo à emancipação.

Discorreu sobre os mapas das eleições, desde 1965, obtidos junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

João Tomás do Amaral - Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo

Os dois processos conseguidos por Roberto Nascimento na Alesp narram a história oficial de Rio Grande da Serra. Focalizam nomes que, efetivamente, trabalharam para que a velha estação ferroviária ganhasse status primeiro de distrito (1953) e depois de município (1963), completando as Setecidades destacadas diariamente pela Editoria Geral do Diário.

Passo a passo

Texto: Roberto Nascimento

No processo 2322, de 1953, aparece como interessados a povoação de Rio Grande e o deputado Pinheiro Junior (PTN).

Em 29 de abril de 1953, o deputado encaminhava à Alesp representação dos moradores solicitando a elevação de Rio Grande à categoria de distrito de paz.

O processo registra para a história a formação de uma comissão integrada por 32 moradores da povoação de Rio Grande, comissão representada por Miguel Carnavale.

A Prefeitura de Santo André atestava os dados básicos para que Rio Grande fosse promovido a distrito: possuía mais de 50 habitações e uma população superior a mil habitantes.

Com isso, pela Lei 2.456, de 30 de dezembro de 1953, que dispõe sobre o quadro territorial, administrativo e judiciário do Estado para o quinquênio 1954-1958, aparecia o distrito de Icatuaçu, novo nome oficial do povoado Rio Grande (futuro Rio Grande da Serra).

A JORNADA PROSSEGUE

Dez anos depois, em 1963 (cf. processo 5861/63), a Comissão de Divisão Administrativa e Judiciária da Alesp determina a realização de plebiscito de consulta à população do território do distrito de Icatuaçu, em Ribeirão Pires, “que se pretende seja elevado a município”.

Todos os trâmites necessários foram desenvolvidos por uma comissão integrada por Felício Sabbad, Adelino Figueiredo, Arsênio Figueiredo e Carlos José da Graça Veiga Carlson, moradores do distrito e avalizada por 156 assinaturas de outros moradores.

Hoje pode-se afirmar que aqueles 160 cidadãos devem ser lembrados como autonomistas de Rio Grande da Serra.

Mais um nome pode e deve ser destacado, o de Antonio Simões, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, que se dirige à Alesp em 12 de agosto de 1963 e solicita aos deputados “a meta da mesma emancipação de Icatuaçu”.

O POVO DIZ SIM

A Comarca de Santo André comunica os resultados do plebiscito realizado em 1º de dezembro de 1963: pela emancipação, sim, 440 votos; não, 166; dez votos em branco e 17 nulos; 633 comparecimentos.

Cria-se o Município de Rio Grande da Serra, oficializado pela Lei 8.092, de 28 de fevereiro de 1964, que dispõe sobre o quadro territorial, administrativo e judiciário do Estado de São Paulo.

Na documentação consultada aparece, como novo município, Rio Grande “da Paulicéia”, logo alterado e oficializado como Rio Grande “da Serra”.

OBSERVAÇÕES

Ao final da apresentação, me comprometi em escrever textos esmiuçando os dois processos para a coluna “Memória”, numa Semana Rio Grande 2026.

Estou conseguindo junto ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral), os mapas de votação e atas eleitorais de todas as eleições realizadas em Rio Grande da Serra, desde a primeira municipal, em 1965, até as mais recentes.

Comecei a escrever, não a história, pois seria muita presunção, e sim uma síntese histórica da cidade, com os subsídios das páginas fotografadas do Diário, dos dois processos de emancipação fornecidos pela Alesp e os dos resultados eleitorais do TRE-SP.

NOTA DA MEMÓRIA – Somos testemunhas do esforço do jornalista Roberto Nascimento em oferecer à sua cidade essas e muitas outras informações.

Há pelo menos dez anos Roberto pesquisa a história de Rio Grande, também valendo-se do rico Banco de Dados do Diário.

Apesar da modéstia do autor, não temos dúvida de que Roberto oferecerá a Rio Grande da Serra uma história completa, consubstanciada nas pesquisas iniciais e originais da Dra. Gisela Leonor Saar e agora sacramentadas pelos dados obtidos com primazia na Alesp.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 - Priscila Zambotto

DISCÍPULOS. Roberto Nascimento e o professor Toninho Orlando recebidos pela Dra. Gisela Leonor Saar em 25 de abril de 2014; e Roberto no encontro dos memorialistas realizado em Rio Grande da Serra em 27 de junho de 2025: em estudo a história de Rio Grande da Serra no seio do Grande ABC

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 8 de julho de 1975 – Edição 2792

TECNOLOGIA – Prodasb inaugurava um novo computador da quarta geração. A empresa de economia mista de São Bernardo consolidava-se como uma das mais bem aparelhadas em processamento de informações.

RIBEIRÃO PIRES – O escultor Gildo Zampol concluía o protótipo da estátua de São José, a ser instalada no pico do morro em Vila Prisco.

SÃO CAETANO – Gisela vence o Tamoio por 1 a 0 e torna-se campeão do primeiro turno do Campeonato Amador de São Caetano. O gol foi de Gilmar e o clássico realizado no Estádio Lauro Gomes (atual Anacleto Campanella).

MAIS FUTEBOL – Pela Divisão Especial, no Pacaembu: Palmeiras 2, Saad, de São Caetano, 1; pela “Primeirona”, em Americana, Vasco 1, Santo André 0.

EM 8 DE JULHO DE...

1905 – Carlos Botelho, secretário de Agricultura do Estado, vistoriava a Hospedaria dos Imigrantes, que passava por grandes reformas: instalação de uma lavanderia a vapor, calçamento do pátio com paralelepípedos e substituição do sistema de iluminação pela eletricidade.

1940 – Governo do Estado inaugurava o pavilhão das mulheres na casa de detenção. Substituía as duas alas (xadrezes) destinadas às detentas. Ao ato compareceu Leonor Mendes de Barros, primeira-dama estadual.

1955 – São Paulo distribuía a primeira “Sopa do Pobre”, assim mesmo denominada pelo governo do Estado, tendo à frente a primeira-dama, Elóa Quadros.

2024 – Há um ano, a TV do Diário do Grande ABC punha no ar o seu primeiro longa-metragem: uma hora e 29 minutos referente ao primeiro encontro dos memorialistas para discutir a formação das Setecidades, encontro realizado no Salão Nobre do Diário em 19 de abril (de 2024).

