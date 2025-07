Ônibus que saiu da região levava armas e drogas

Um ônibus fretado que partiu de São Bernardo com destino a Brasília foi interceptado na manhã de domingo (6) transportando materiais ilícitos, entre drogas, armas, munições e produtos sem documentação fiscal. A abordagem ocorreu durante a Operação Direção Segura Integrada, ação do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) e outros órgãos, realizada por equipes do 4º Batalhão de Policiamento Rodoviário, na Rodovia Anhanguera, no município de Limeira (SP).

De acordo com informações da SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo), a vistoria ocorreu às 8h com a fiscalização no compartimento de carga. Os policiais localizaram 4,7 quilos de maconha. Além do entorpecente, foram encontrados armamentos e munições de uso restrito, incluindo uma pistola Taurus calibre. 40 e um carregador com três cartuchos, caixas com 250 munições do mesmo calibre e outras 250 de calibre 9 milímetros, diversas unidades de cigarros eletrônicos e celulares sem notas fiscais.

Cinco pessoas foram detidas no local. Todos foram encaminhados ao Plantão Policial de Limeira, onde permaneceram à disposição da Justiça. O grupo foi autuado por tráfico de drogas, contrabando e transporte ilegal de arma de fogo e munições. Nenhum dos passageiros assumiu a posse da bagagem e ainda não foi possível identificar o responsável pelo material.