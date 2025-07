Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 8 de julho de 2025

Educação

‘Santo André firma convênio para ampliar ensino integral’ (Política, dia 2). Imperioso destacarmos que o convênio – firmado entre a Prefeitura de Santo André e o Centro Lemann, que tem como patrono fundador Paulo Lemann, empresário bilionário suíço-brasileiro com notória especialização, que alcançam excelentes resultados no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e também cursos profissionalizantes, com destaque para o ensino integral. A população andreense comemora. Este projeto tão exitoso na gestão pública se faz com parcerias, sempre buscando a eficiência dos organismos que se destacam em determinadas áreas, como na educação. Vamos acompanhar com muita expectativa os resultados que tendem a elevar Santo André para um outro patamar nas avaliações dos institutos nacionais e internacionais. Parabéns a todos os envolvidos. Ganham os alunos, que poderão galgar crescimento profissional, qualidade de vida e o que chamamos de equidade social.

Ronaldo Duran - Santo André

Rua Itambé

‘Motoristas de aplicativo ignoram bolsão e travam trânsito em Santo André’ (Setecidades, dia 2). Estes dificultam operação de ônibus e comprometem segurança de passageiros. É só começar a multar que resolve, doendo no bolso aprende. Simples assim!

Walmir Ciosani - São Bernardo

Mão de obra

Dia sim, outro também, empresários, do micro ao grande, têm relatado dificuldade em contratar mão de obra, seja ela qualificada ou não. Com mais de 40 anos vividos em recursos humanos e lidando com gente o tempo todo, quando na ativa, alguns anos atrás, já tínhamos bastante dificuldade em contatar mão de obra técnica/qualificada para os mais diversos setores da companhia. Para vaga que não exigia qualificação, tinha gente em abundância, e as pessoas davam graças a Deus quando conseguiam uma colocação. O tempo passou e hoje, além de continuarmos sem mão de obra qualificada, extremamente importante numa companhia, também estão faltando pessoas para trabalhar em serviços que não exigem qualificação. Isso me leva a concluir que a educação continua muito falha e que boa parte do problema também está nos benefícios concedidos. Muitos preferem ficar com os benefícios oferecidos (bolsas) e fazer um biquinho, ou nada mesmo. É comum ver jovem saudável pedindo ajuda ou vendendo balinha em farol, porta de supermercado, padaria, olhando carro nas ruas etc. São muitos benefícios e pouca educação. Chegamos ao ponto de não estar mais valendo a pena trabalhar formalmente no Brasil. É isso que queremos para o futuro da Nação?

Mauri Fontes - Santo André

Robin Hood

Segundo Lula “é preciso distribuir privilégios”. E que “ninguém está querendo tirar nada de ninguém, quer dar um pouco de direito para os outros”. Engraçado é que Lula esteve à frente do Mensalão, Petrolão e agora da fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). E o que fez? Aproveitou-se dos privilégios. Mas à época das vacas gordas, por que o presidente não aproveitou para distribuir privilégios? Os pobres aumentaram, foi-lhes prometida picanha, e o que aconteceu? A carne sumiu do prato do pobre, e o presidente os aconselhou a não comprarem produtos que estavam caros e sim substitui-los. Hoje se sabe que Lula voltou e trouxe os amigos para o governo. Quanto ao INSS, sindicatos tomaram dinheiro dos velhinhos e sumiram. E então Lula não quer tirar nada de ninguém, quer dar um pouco de direito aos outros, mas do dinheiro dele não. Ele quer do meu , do seu, do nosso dinheiro. Alguém acredita que, se o governo tiver privilégios, ele os distribuirá? Até hoje não distribuiu, mas o Robin Hood não desiste.

Izabel Avallone - Capital