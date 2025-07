Maria Clara & JP estarão em Santo André com show 'Brincar e Imaginar'; veja data

Maria Clara & JP, os irmãos que conquistaram milhões de fãs pelo Brasil, chegam a Santo André para apresentar seu espetáculo ao vivo Brincar e Imaginar. O encontro com o público acontece no domingo, dia 20 de julho, às 16h, no palco do Teatro Municipal, em uma experiência única que celebra o universo mágico criado pela dupla na internet.

No palco, os bonecos oficiais dos personagens ganham vida para conduzir crianças e famílias por momentos de fantasia, coreografias contagiantes e canções que fazem parte do imaginário dos pequenos, como O Chão é Lava e Ser Criança É. O espetáculo também conta com cenários coloridos, efeitos especiais e personagens que tornam a atmosfera ainda mais divertida. O ingresso pode ser adquirido clicando neste link.

Para Cintia Schaimberg Medvedovsky, fundadora da Ziggle e responsável pelo licenciamento da marca, o grande diferencial desse show é a possibilidade de aproximar os fãs do encanto que já conhecem online:

“Quando as crianças encontram seus personagens preferidos ao vivo, tudo ganha um significado ainda mais especial. É uma conexão de afeto, de pertencimento e de pura alegria que vai ficar guardada na memória de cada família.”

Reconhecidos como um dos maiores canais infantis do mundo, com mais de 48 milhões de inscritos e bilhões de visualizações, Maria Clara & JP transformaram o simples ato de brincar em um verdadeiro fenômeno cultural. O show em Santo André marca mais um capítulo desse sucesso, convidando o público a viver momentos inesquecíveis e a celebrar a imaginação.

Serviço:

O quê: Espetáculo Brincar e Imaginar com Maria Clara & JP

Quando: Domingo, 20 de julho de 2025

Onde: Praça IV Centenário, 01 - Centro, Santo André - SP, 09015-080, Brasil

Horário: A partir das 16h