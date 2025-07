'Silent Hill f' tem abertura vazada durante painel da Konami na Anime Expo

A abertura de Silent Hill f, novo título da icônica franquia de terror da Konami, foi vazada nas redes sociais após exibição restrita durante a Anime Expo 2025, realizada entre os dias 3 e 6 de julho, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O conteúdo foi exibido em um painel fechado da empresa, onde gravações estavam terminantemente proibidas.

Ainda assim, um usuário do Reddit registrou clandestinamente a apresentação e divulgou um vídeo de três minutos com a cena de abertura do jogo. As imagens mostram detalhes do cenário e da ambientação da nova trama, ambientada nos anos 1960, em uma cidade rural fictícia chamada Ebisugaoka. A protagonista é Shimizu Hinako, uma jovem que vive no local.

A gravação também revelou trechos da trilha sonora, que adota uma atmosfera ainda mais sombria, assinada pelo veterano Akira Yamaoka. Segundo o relato do responsável pelo vazamento, após a exibição da introdução, o painel contou com uma conversa entre os desenvolvedores: o diretor Al Yang, o roteirista Ryukishi07 e o próprio Yamaoka, que falaram sobre o processo criativo por trás do projeto.

“Depois disso teve uma cutscene da Hinako conversando com um garoto sobre a infância deles num lugar, e quando ela se vira, ele sumiu. Esse vídeo foi a última coisa que mostraram, só para exibir a música do compositor no jogo”, descreveu o usuário.

Em entrevista recente, o produtor Motoi Okamoto revelou que Silent Hill f terá maior foco em combate corpo a corpo e será mais voltado para ação – uma abordagem diferente em relação ao remake de Silent Hill 2, que segue mais fiel à fórmula clássica da franquia.

Silent Hill f tem lançamento previsto para 25 de setembro de 2025, com versões confirmadas para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.