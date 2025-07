Operação em Santo André mira sossego público e resulta em remoção de veículos

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André, em parceria com o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), realizou no domingo (6) a Operação Sono Tranquilo na Rua Sabauna, no bairro Parque João Ramalho. A ação teve como objetivo coibir situações que causam perturbação ao sossego público e garantir mais segurança aos moradores.

Durante a operação, 17 veículos foram removidos por irregularidades, e 26 autos de infração de trânsito foram lavrados.

Segundo a administração municipal, a iniciativa faz parte do compromisso das instituições envolvidas em reforçar a ordem pública e atender demandas da população por um ambiente mais pacífico.