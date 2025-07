São Bernardo tem nova morte e região chega a 10 óbitos por dengue

Matéria atualizada às 17h52

O governo do Estado confirmou nesta segunda-feira (7) a terceira morte por dengue em São Bernardo. Com o novo registro, o Grande ABC contabiliza agora dez óbitos pela doença, sendo as três notificações no município são-bernardense, cinco em Diadema, uma em Santo André e outra em Ribeirão Pires. Outras duas mortes por dengue estão sendo investigadas na região.

Segundo a Prefeitura, a vítima que teve a morte confirmada nesta segunda-feira era um paciente com comorbidades do masculino e tinha 60 anos. O óbito ocorreu em abril e o paciente foi atendido em rede de saúde fora do município.

A primeira morte por dengue em São Bernardo foi divulgada no dia 1° maio, e o paciente tinha 56 anos, e, após infecção por dengue, faleceu em decorrência de infarto agudo do miocárdio, de acordo com informações do Paço.

Já o outro registro no município foi em um paciente do sexo masculino de 73 anos. O idoso apresentou os primeiros sintomas em 26 de março e faleceu três dias depois, em um hospital privado. No mesmo mê ocorreu a segunda morte por dengue na cidade, novamente a vítima era do sexo masculino, que tinha 56 anos. O paciente tinha comorbidades e foi atendido na rede municipal.

Em relação aos casos registrados em 2025, o Grande ABC já ultrapassou as 10 mil notificações e chegou a 11.377 confirmações de dengue. A região tem ainda 5.432 ocorrências da doença sendo investigadas. No Estado de São Paulo são 796.590 casos e 972 mortes no ano.

Prevenção

Para combater a dengue, as prefeituras realizam desde o início do ano diversas ações de vigilância e controle dos criadouros do mosquito, como visitas domiciliares, bloqueio de casos suspeitos ou confirmados, avaliação de densidade larvária, nebulização e bloqueio de criadouros, entre outras iniciativas.

Outra forma de combate à doença causada pelo mosquito Aedes aegypti é a vacinação, que está disponível nas unidades de saúde da região desde junho do ano passado. O imunizante é destinado inicialmente para o público infantil, de 10 a 14 anos.

Linha do tempo

1° caso: Divulgado em 27 de março, em Santo André, em uma mulher de 55 anos.

2° caso: Divulgado em 3 de abril, em Diadema, em um paciente masculino de 51 anos

3° caso: Divulgado em 24 de abril, em Diadema, em um homem de 55 anos.

4° caso: Divulgado em 13 de maio, em São Bernardo, em um homem de 56 anos.

5° caso: Divulgado em 22 de maio, em São Bernardo, em um homem de 73 anos.

6° caso: Divulgado em 2 de junho, em Ribeirão Pires, em uma mulher de 51 anos.

7° caso: Divulgado em 2 de junho, em Diadema, em um homem de 53 anos.

8° caso: Divulgado em 13 de junho, em Diadema, em uma paciente do sexo feminino de 62 anos.

9° caso: Divulgado em 13 de junho, em Diadema, em um paciente do sexo masculino de 79 anos.

10° caso: Divulgado em 07 de julho, em São Bernardo, em um paciente com faixa etária entre 50 e 64 anos.

