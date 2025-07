Esquerda nega mal-estar com movimentos sociais

Não há racha, nem mal-estar. Quem afirma que a ocupação da sede do Itaú na Faria Lima por movimentos ligados ao deputado federal Guilherme Boulos causou atrito entre o governo Lula e o psolista está enganado. A garantia vem de Moisés Selerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) e amigo de longa data do petista. Segundo Selerges, ao saber da manifestação no banco, ligou imediatamente para Boulos e ao MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) a fim de parabenizá-los. “Todos defendemos o mesmo projeto para o País”, afirmou. Para o sindicalista, a Faria Lima – principal centro financeiro brasileiro – busca dominar o Brasil, e os trabalhadores não podem permitir isso. “O PT gosta do Itaú? Não”, declarou, descartando qualquer tipo de atrito.

BASTIDORES

Sob nova função

Depois de uma eleição frustrante no ano passado, sem obter êxito para renovar o mandato de vereador em Santo André, ficando com a segunda suplência do PSDB, Márcio Colombo está de casa nova: a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Mais precisamente no gabinete da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania). O ex-vereador, ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), está como assistente parlamentar, dividindo espaço com outros nomes derrotados em 2024, como os ex-prefeituráveis Edson Sardano e Gabriel Roncon.

Homenagem recebe data

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), confirmou ontem a data para a oficialização do novo nome do Parque Ecológico Guapituba, que passará a chamar Parque Natural Municipal Prefeito Oswaldo Dias. O dia foi escolhido a dedo: será domingo, dia 13, em alusão ao código eleitoral do PT nas urnas. Ícone histórico do petismo mauaense e três vezes prefeito da cidade, Oswaldo morreu em agosto do ano passado aos 82 anos. A homenagem foi aprovada no Legislativo, por meio de projeto do vereador José Luiz Cassimiro (PT), fiel escudeiro do petista.

Reforço na fiscalização

Já é lei, mas não custa reforçar a cobrança, não é? O vereador e líder de governo em São Bernardo, Julinho Fuzari (Cidadania), protocolou ontem um ofício ao governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) para que a GCM (Guarda Civil Municipal) intensifique a fiscalização, principalmente aos fins de semana, contra a queima e a soltura de fogos de artifício com ruídos sonoros em qualquer área do município, pública ou privada. Vale lembrar que a multa para quem for pego em flagrante é de R$ 4.300 para pessoas físicas e R$ 11.600 para jurídicas. Fica a dica para preservar o bolso.

Devolução

A Câmara de São Caetano devolveu mais R$ 2 milhões aos cofres públicos no último dia 27. Com o repasse, o total devolvido pela Casa ao Executivo, no primeiro semestre deste ano, chega a R$ 4,3 milhões. Os estornos anteriores ocorreram em março (R$ 1 milhão) e maio (R$ 1,3 milhão). “Essa devolução é resultado de uma gestão séria e eficiente, que respeita o dinheiro público e trabalha com responsabilidade”, afirmou o presidente do Legislativo, Carlos Humberto Seraphim, o Doutor Seraphim (PL).

Oportunidade perdida

E por falar em São Caetano, o prefeito Tite Campanella (PL) está preocupado com o alto índice de absenteísmo nas unidades de saúde e até no atendimento de pets. Segundo o prefeito, a ausência onera duas vezes os cofres do município, que tem de pagar os profissionais e a estrutura montada para receber os pacientes, além do que, os faltosos voltam para as filas de espera. “Cada ausência representa uma oportunidade perdida para outros munícipes”, pontuou o prefeito.