Rui Costa afirma que Lula será candidato e vencerá as eleições em 2026

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira, 7, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição e sairá vitorioso do pleito em 2026.

"O presidente será candidato em 2026. Disso, eu não tenho a menor dúvida. Assim como não tenho dúvida de que ele ganhará a eleição", disse Costa, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Em discursos nas últimas semanas, Lula intensificou a postura de pré-candidato à reeleição. Ao comentar sobre os conflitos entre o Executivo e o Legislativo, o presidente afirmou na semana passada que, caso a condução do governo se dê como planeja, será o primeiro presidente eleito quatro vezes na história do País. Segundo Costa, a vitória de Lula em 2026 é essencial para "pacificar e desenvolver o País".

'50 tons de Bolsonaro'

No programa da TV Cultura, Costa também afirmou que Lula deve enfrentar "50 tons de Bolsonaro" na eleição presidencial do ano que vem. Segundo o chefe da Casa Civil, Lula deve reconquistar eleitores que votaram nele em 2022 ao apresentar um "projeto de País" com base nos programas já lançados pelo governo. "É preciso ter uma pactuação nacional e sinalizar qual País queremos ser", disse Costa.

O ministro ainda atacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao dizer que a gestão dele no Ministério da Infraestrutura durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi um "fiasco".

"A suposta gestão dele no Ministério da Infraestrutura. Vamos comparar com a gestão do Renan Filho, ministro dos Transportes e do Silvo Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, que reunia os dois. Não tem comparação, era um fiasco no ponto de vista do investimento", afirmou Costa.

Tarcísio é cotado como candidato ao Planalto em substituição a Bolsonaro.