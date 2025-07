No G-8, Tigre acaba na igualdade com ameaçado Botafogo-PB pela Série C

Pouco mais de 60 segundos. Esse foi o tempo que o São Bernardo FC teve para celebrar a vantagem sobre o Botafogo pela Série C do Brasileiro. Após ficar em vantagem no Estádio Almeidão, na Paraíba, com gol contra do atacante Henrique Dourado aos 11 minutos da etapa final, o Tigre viu Igor Maduro igualar já aos 12.

Com o resultado, a equipe do técnico Rodrigo Catalá chegou aos 16 pontos, no último lugar do G-8, que reúne os oito classificados ao mata-mata. Já os donos da casa chegaram a dez, abrindo o Z-4, grupo com os quatro ameaçados de rebaixamento à Série D de 2026.

Na próxima rodada, a 12ª das 19 da fase de classificação, o São Bernardo terá parada indigesta para se manter na zona de classificação. O time vai receber no Estádio 1º de Maio, às 17h de sábado, a Ponte Preta, que ocupa a vice-liderança, com 23 pontos, apenas um a menos que o líder Caxias-RS.

Nesta segunda-feira (7), Tigre e Botafogo fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades. Apesar de visitantes, os paulistas tiveram a chance de abrir o placar com Felipe Azevedo. O atacante acertou o travessão. Igor Maduro respondeu à altura e obrigou o goleiro Júnior Oliveira a fazer a intervenção.

Na etapa final, aos 11 minutos, Henrique Dourado foi cortar a bola, após cobrança de escanteio, e cabeceou contra a própria meta. O São Bernardo, porém, praticamente nem teve tempo de comemorar. Logo aos 12, Igor Maduro recebeu passe e finalizou com precisão.

O Tigre chegou a balançar a rede novamente com João Paulo na última jogada, mas o juiz já havia apontado falta de ataque.

